Presidente de Cuba reafirma soberanía del país ante agresiones de Estados Unidos

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la creciente hostilidad de la Administración de Estados Unidos, que amenaza a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional en el archipiélago.

Díaz-Canel rechazó, a través de su perfil en X, las pretensiones imperiales de Washington, que busca apropiarse de los recursos y la economía cubana, al utilizar múltiples estrategias, entre ellas, el reforzamiento del bloqueo, política impuesta durante más de seis décadas.

Enfatizó que la actual situación del país es consecuencia directa de una intensa guerra económica diseñada por la Casa Blanca. «Usan un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas», agregó.

El presidente cubano describió las acciones de Estados Unidos como un castigo contra el pueblo, con el propósito de paralizar sectores vitales como el energético y el alimentario; además, advirtió que hay planes para adueñarse del país y sus recursos.

Díaz-Canel reafirmó la voluntad soberana de Cuba, al asegurar que ante cualquier agresión externa, el país cuenta con «una firmeza inquebrantable» y que «cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable».

El pronunciamiento se produce en un momento crítico, en medio de severas limitaciones energéticas, exacerbadas por la Orden Ejecutiva 14 380 de Estados Unidos, diseñada para restringir los suministros de combustible hacia Cuba.

En tiempos desafiantes, Díaz-Canel cerró su mensaje con la etiqueta #CubaEstáFirme, como muestra de la determinación resistir, a pesar de las hostilidades externas.

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