Preside Presidente de Cuba Plenos Extraordinarios del Partido en Sancti Spíritus y Villa Clara

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, continuaron hoy los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido. En la provincia de Sancti Spíritus se analizó el papel de la militancia partidista en la atención a prioridades del país como: la defensa de la Patria, la producción nacional, sobre todo de alimentos, la generación de ingresos en divisas y el fomento de la exportación.

Unión Cuba Petróleo ejecuta proyectos de exploración para crudo nacional y gas acompañante

Unión Cuba Petróleo ejecuta proyectos de exploración para crudo nacional y gas acompañante
Bernardo Espinosa
Bernardo Espinosa
Celebran en Cuba sexta edición del Festival Nacional de la Prensa «Julio García Luis»

Celebran en Cuba sexta edición del Festival Nacional de la Prensa «Julio García Luis»
Redacción Caribe
Redacción Caribe
Funeral del General de División de la Reserva Claro Orlando Almaguel Vidal con honores militares

Funeral del General de División de la Reserva Claro Orlando Almaguel Vidal con honores militares
Redacción Caribe
Redacción Caribe
