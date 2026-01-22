Preside Presidente de Cuba Plenos Extraordinarios del Partido en Sancti Spíritus y Villa Clara

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, continuaron hoy los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido. En la provincia de Sancti Spíritus se analizó el papel de la militancia partidista en la atención a prioridades del país como: la defensa de la Patria, la producción nacional, sobre todo de alimentos, la generación de ingresos en divisas y el fomento de la exportación.