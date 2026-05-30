Presentan Obras Escogidas de Raúl en Gran Unidad de Tanques «Rescate de Sanguily»

La Unión de Jóvenes Comunistas y el Movimiento Juvenil Martiano extendieron la jornada por el aniversario 95 del general de Ejército Raúl Castro Ruz hasta la Gran Unidad de Tanques «Rescate de Sanguily».

Durante el encuentro, la periodista y subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos, Daily Sánchez Lemus, presentó los nueve tomos de las Obras Escogidas del líder revolucionario, compilación que recorre su pensamiento y acción desde la lucha insurreccional hasta la actualización del modelo económico cubano.