Llega donativo de alimentos e insumos de primera necesidad proveniente de México y Belice

A la terminal portuaria habanera Haiphong, llegó este domingo un buque con un donativo de alimentos e insumos de primera necesidad, enviados por los Gobiernos y pueblos de México y Belice.

A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció el esfuerzo de ambos Gobiernos, de grupos sociales y cubanos residentes en esas naciones, y del diario mexicano La Jornada.

Ya en La Habana el buque con 1 700 toneladas de alimentos e insumos desde #México y #Belice. Esfuerzo de ambos gobiernos, grupos solidarios, cubanos residentes en esas naciones hermanas y la @LaJornada. Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles. #CubaNoEstáSola pic.twitter.com/nGQXHP36An

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 7, 2026

Bernardo Espinosa tiene el reporte 👇