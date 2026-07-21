Presentan indicadores de la dinámica demográfica en Cuba

Tomada del Portal del Ciudadano.

La Oficina Nacional de Estadística e Información presentó en esta jornada los indicadores demográficos al cierre del 2025.

En Cuba, los datos sobre población entre censos se realizan mediante el subsistema de Información Estadística Nacional, que abarca el conjunto de modelos estadísticos que conforman un sistema único de información de carácter nacional.

 

Sin embargo, también es necesario llevar a cabo el Censo de Población y Viviendas, un insumo muy necesario para, además de conocer la cantidad de población con la que cuenta nuestro país, conocer otras características demográficas, económicas y sociales que solo se levantan en esta importante operación estadística.

Foto tomada del Portal del Ciudadano.

 

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