Polo agrícola ¨La Cuba¨ proyecta incrementar producciones

Campesinos y cooperativistas del polo productivo La Cuba, en el municipio avileño de Baraguá, asumen la proyección gubernamental en un escenario marcado por los bajos inventarios de combustibles, fertilizantes y frecuentes afectaciones del servicio eléctrico. Pese a estos desafíos que impone la guerra económica del Gobierno de Estados Unidos, en esa entidad hay conciencia de lo que representan cultivos como el arroz, los frijoles y la papa, que sustituyen importaciones y tienen como destino el balance nacional alimentario.