Polo agrícola ¨La Cuba¨ proyecta incrementar producciones

Campesinos y cooperativistas del polo productivo La Cuba, en el municipio avileño de Baraguá, asumen la proyección gubernamental en un escenario marcado por los bajos inventarios de combustibles, fertilizantes y frecuentes afectaciones del servicio eléctrico. Pese a estos desafíos que impone la guerra económica del Gobierno de Estados Unidos, en esa entidad hay conciencia de lo que representan cultivos como el arroz, los frijoles y la papa, que sustituyen importaciones y tienen como destino el balance nacional alimentario.

Mujeres, un regalo del periodismo 

Cuba: Mujeres, un regalo del periodismo 
Abdiel Bermúdez Bermúdez
Labores de higienización en jornada productiva nacional

Labores de higienización en Jornada productiva nacional
Redacción Caribe
Jornada productiva nacional celebró aniversario 87 de la CTC

Jornada productiva nacional celebró aniversario 87 de la CTC
Redacción Caribe
Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación