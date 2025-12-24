Participó Díaz-Canel en encuentro de Consejo Nacional de Innovación

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en el encuentro mensual del Consejo Nacional de Innovación. El tema abordado fue el mercado de carbono en Cuba, su actual situación y proyecciones para insertarse a escala internacional.

Acompañaron al mandatario el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, así como los vice primeros ministros Inés María Chapman y Eduardo Martínez Díaz. Estuvieron presentes también especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, junto a expertos y académicos de la Educación Superior, investigadores de instituciones científicas y actores de la economía.

Celebran aniversario 52 de la fundación de la Fiscalía General de la República de Cuba

  • Sin comentarios
Celebran aniversario 52 de la fundación de la Fiscalía General de la República de Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Gaceta de Cuba publica decretos para la gestión de la Administración Tributaria

  • Sin comentarios
Gaceta de Cuba publica decretos para la gestión de la Administración Tributaria
Redacción Caribe
Leer más
tributo del pueblo para Ignacio

Tributo del pueblo de Cuba a ¨El Mayor¨, Ignacio Agramonte

  • Sin comentarios
Tributo del pueblo de Cuba a ¨El Mayor¨, Ignacio Agramonte y Loynaz
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
06:30 Revista Buenos DÍas
09:00 Documental "escuela Cubana De Ballet. El Milagro Cubano" Y "hecha Para Dar CariÑo"
● EN VIVO
10:00 Enlace Nacional
10:30 Recorriendo La VÍa
10:45 Agenda Cuba

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba