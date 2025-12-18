Palabras del presidente de Cuba en el lanzamiento del proyecto “25 para el 25”

Díaz- Canel en proyecto 25 para el 25

Con el objetivo de fomentar la lectura, fortalecer la cooperación cultural y ofrecer un cuerpo literario común que dialogue con las realidades de la juventud latinoamericana, fue lanzada hoy la iniciativa editorial y cultural 25 para el 25, impulsada por #México a través del Fondo de Cultura Económica de ese país. En un contexto marcado por la escalada de las agresiones y la amenaza militar por parte del gobierno de Estados Unidos contra países de la región, la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por este proyecto de integración cultural, al que se suma #Cuba, para fortalecer la presencia de autores latinoamericanos entre las nuevas generaciones y posicionar el libro como herramienta de cohesión, identidad y formación crítica. A continuación retransmitimos las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República en el acto de lanzamiento de la iniciativa 25 para el 25, que tuvo lugar hoy en La Habana. 

