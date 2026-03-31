Nuevos billetes de 2000 y 5000 pesos comienzan a circular en medio de reordenamiento monetario

El Banco Central de Cuba (BCC) ha puesto en marcha una nueva etapa en la actualización del cono monetario del país, con la introducción progresiva de dos nuevas denominaciones: los billetes de 2000 y 5000 pesos cubanos (CUP).

La decisión, dada a conocer por la entidad bancaria, responde a un estudio continuo de la estructura que debe tener este cono en las circunstancias actuales de la economía nacional.

A partir del miércoles 1.º de abril del 2026, comenzarán a circular en La Habana los primeros billetes de 5000 pesos cubanos y de forma gradual se irán llevando a todo el país; de igual forma sucederá con el billete de 2000 pesos cubanos, lo cual se informará oportunamente.

La emisión de estos nuevos billetes responde a un objetivo clave para la fluidez de las operaciones económicas.

Según detalla el comunicado del BCC, la medida tiene como propósito “facilitar las transacciones en efectivo, responder a las necesidades reales de la economía que demanda altas cantidades de dinero en efectivo, facilitando reducir los costos por la logística del efectivo y ganar en agilidad en la operatoria en los momentos actuales de inflación por la que atraviesa del país”.

En un hecho sin precedentes para la numismática cubana, la nueva familia de billetes incorpora un cambio sustancial en su diseño tradicional, apostando por la utilización del cien por ciento de su área y la integración de novedosos elementos de seguridad. Pero el aspecto más significativo radica en el homenaje a figuras femeninas de la historia patria. “Por primera vez en la historia de la numismática nacional, estos dos nuevos billetes incorporarán las imágenes de patriotas cubanas.

“En el caso del billete de 2000 CUP, la Madre de la Patria, Mariana Grajales Cuello y en el de 5000 CUP, la Heroína de la Sierra Maestra, Celia Sánchez Manduley”, subrayó el texto institucional.

Las especificaciones técnicas de ambos billetes han sido dadas a conocer con detalle, destacando su elaboración con estándares internacionales de seguridad.

Ambos comparten una dimensión de 150 por 70 milímetros, elaborados sobre papel especial de seguridad para billetes de banco. En cuanto a su identificación visual, “los colores predominantes en el billete de 2000 pesos son el violeta y el rosa; para el caso de el de 5000 es el azul”.

El diseño incorpora múltiples mecanismos de autenticidad y accesibilidad. Entre ellos, destaca la inclusión de una marca de agua con la imagen de la patriota, acompañada de electrotipo con la denominación del billete.

Asimismo, se ha integrado al papel en sentido vertical en la parte derecha del billete, un hilo de seguridad con efecto de movimiento donde se observarán; por el anverso, las siglas BCC y el número de la denominación.

“Tanto en el anverso como en el reverso, aparecerá como elemento novedoso y de seguridad la flor nacional de Cuba: ‘la Mariposa’, la cual tendrá efecto de movimiento arcoíris al variar el ángulo de observación”, detalla la información.

La estructura gráfica mantiene una disposición rigurosa de los elementos institucionales y de seguridad. En la parte central del anverso se localizará la imagen de la patriota, la cual contará con impresión a alto relieve.

En la parte superior izquierda se ubicará la leyenda Banco Central de Cuba. En el extremo inferior derecho aparecerá el logo del Banco y la denominación en letras; encima se mostrará un elemento de alto relieve confeccionado mediante estampado incoloro, que se puede visualizar y apreciar al tacto.

En el extremo superior derecho, debajo de la denominación se ubicarán elementos de identificación del billete para personas débiles visuales. En el centro superior de los dos billetes aparecerá las siglas BCC, pertenecientes al Banco Central de Cuba y debajo la firma de la presidenta del Banco.

En el reverso, el diseño resalta los valores patrióticos y monumentales. En la parte central se muestra la frase REPÚBLICA DE CUBA. En el centro, la muestra de un conjunto memorial. “En el caso del billete de 2000 CUP, se refiere al monumento a la Madre de la Patria en el cementerio Santa Ifigenia y en el de 5000 CUP el Memorial Celia Sánchez Manduley en el Parque Lenin”. Para ambos, en la parte inferior central se colocará la denominación en letras.

Los elementos de serialización y registro también han sido definidos con precisión. En la parte superior izquierda, debajo de la denominación y en la inferior derecha, encima de la denominación, aparecerá la serie del billete, constituida por tres letras y un número de dos dígitos.

A su vez, en las áreas superior izquierda y derecha del billete, aparece la numeración del billete con 6 dígitos. Finalmente, en el extremo inferior izquierdo aparecerá el logotipo del Banco Central de Cuba y el año de fabricación del billete.

Con esta actualización, el sistema bancario cubano busca ajustar su circulante a las demandas actuales de la economía, manteniendo un estándar de seguridad y reconociendo, por primera vez en soporte monetario, el legado de dos destacadas figuras femeninas de la historia de Cuba.