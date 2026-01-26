Mujeres, un regalo del periodismo 

No hacen falta días especiales para destacar y reconocer el rol de las mujeres en los más diversos ámbitos de la vida en #Cuba. A veces, circunscribimos a una fecha el reconocimiento que merecen, por su liderazgo y su quehacer, pero eso no es ni justo ni valedero. Esta noche, nos acercamos a una mujer que fue la inspiración para recordar a otras que han marcado en más de 18 años de labor periodística: María Caridad, una mujer campesina, que motiva a hablar de otras mujeres en la «Historia de Domingo».