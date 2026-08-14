Labor en una Zona de Defensa: esfuerzo de todos los días

En el contexto del Día Nacional de la Defensa, este viernes en la mañana el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la Zona de Defensa Roble-Chibás, ubicada en el capitalino municipio de Guanabacoa.

La clave para transformar y fortalecer una Zona de Defensa está en el trabajo del día a día, en ese goteo que permite anticiparse a toda situación adversa; y está también en aprovechar todas las potencialidades locales, todo lo que puede aportar, desde el terreno, cada actor económico y cada fuerza viva.

Así quedó explícito, este viernes en la mañana, durante la visita del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la Zona de Defensa Roble-Chibás, ubicada en el capitalino municipio de Guanabacoa, donde tuvo lugar el análisis de cómo funciona esa estructura y cuál es la filosofía de trabajo para solucionar cada desafío.

(Tomado de Presidencia Cuba) .