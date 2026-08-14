Labor en una Zona de Defensa: esfuerzo de todos los días

Tomada de Presidencia Cuba.

En el contexto del Día Nacional de la Defensa, este viernes en la mañana el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la Zona de Defensa Roble-Chibás, ubicada en el capitalino municipio de Guanabacoa.

La clave para transformar y fortalecer una Zona de Defensa está en el trabajo del día a día, en ese goteo que permite anticiparse a toda situación adversa; y está también en aprovechar todas las potencialidades locales, todo lo que puede aportar, desde el terreno, cada actor económico y cada fuerza viva.

Así quedó explícito, este viernes en la mañana, durante la visita del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la Zona de Defensa Roble-Chibás, ubicada en el capitalino municipio de Guanabacoa, donde tuvo lugar el análisis de cómo funciona esa estructura y cuál es la filosofía de trabajo para solucionar cada desafío.

(Tomado de Presidencia Cuba) .

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