Instrucciones del Mitrans amplían el transporte alternativo con vehículos eléctricos

El Ministerio del Transporte de Cuba (Mitrans) recordó en días recientes la implementación de la Instrucción No.1, emitida el 18 de febrero, que flexibiliza de forma excepcional y temporal el otorgamiento de Licencias de Operación de Transporte (LOT) a personas naturales poseedoras de triciclos, motocicletas y ciclomotores eléctricos, incluidos los bicitaxis con motores incorporados, como parte de las estrategias del país para mejorar la movilidad ante la compleja situación energética.

A través de su perfil en la red social Facebook, el organismo precisó que la disposición autoriza la entrega de LOT a los titulares de vehículos eléctricos que carezcan de matrícula, siempre que acrediten la propiedad legal del medio de transporte. En los casos de arrendamiento, bastará con la autorización del dueño para ejercer la actividad, lo que facilita la incorporación de un mayor número de operadores al servicio.

De acuerdo con el Mitrans, el 30 de junio se aprobó además la Instrucción No.3, que permite otorgar una Autorización Excepcional de Operación de Transporte a choferes con menos de tres años de experiencia, requisito establecido en la Ley 109. Para los triciclos eléctricos se exige únicamente la categoría de Licencia de Conducción “A” o “A-1”, según el tipo de vehículo, detalló la entidad.

Desde la entrada en vigor de la flexibilización, el organismo reporta resultados positivos: se han cubierto rutas de pasajeros que antes se encontraban desprotegidas y se han abierto nuevas rutas. En algunos territorios, estos medios se emplean para el traslado de mercancías en pequeños lotes, lo que ha permitido encadenar al sector estatal con el privado.

La Habana, Matanzas y Cienfuegos figuran entre las provincias más beneficiadas. Al cierre de julio se habían autorizado 1 912 personas con vehículos eléctricos, lo que representa un incremento de 1 280 medios tras la aplicación de ambas instrucciones.

Actualmente, el país cuenta con 10 466 trabajadores por cuenta propia que operan medios de transporte eléctricos y de tracción animal, contribuyendo a la movilidad de pasajeros y cargas, incluidos servicios a pacientes del sistema de salud.

El Mitrans subrayó que la carencia de combustible y de insumos como piezas, neumáticos y baterías impone nuevos retos al sistema de transporte, por lo que la búsqueda de alternativas viables constituye un propósito permanente de la institución.