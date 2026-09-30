Historiador de la meteorología rememora paso del huracán Inez por Cuba

Las lluvias asociadas al huracán Inez provocaron inundaciones considerables en Cuba y, ante la amenaza de dicho fenómeno, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz se trasladó al oriente del archipiélago para dirigir personalmente las acciones de enfrentamiento y protección de la población.

Sobre el tema, la periodista Gladys Rubio conversó con el profesor Luis Ramos Guadalupe, colaborador de nuestro canal e historiador de la meteorología, quien preparó un material especial que profundiza en las circunstancias de aquel suceso, sus causas y sus consecuencias para el territorio nacional.