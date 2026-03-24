Nueva resolución amplía a seis dígitos las matrículas de ciclomotores y motocicletas

El parque de ciclomotores y motocicletas ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años en el territorio nacional.

Para garantizar la disponibilidad de matrículas y ante la necesidad de ampliar las combinaciones para su fabricación, entró en vigor la Resolución 7 del 2025, publicada en la Gaceta Oficial en su edición ordinaria número 29, con fecha 24 de marzo de 2026, modificativa de la Resolución 1 emitida en el 2013, ambas del Ministerio del Interior.

Al respecto, el formato actual de cinco dígitos para las chapas de identificación de los ciclomotores y motocicletas, se ampliará a seis. El dígito adicional se ubicará en la parte superior derecha de la letra.

Se significa que, todas las chapas de cinco dígitos actualmente en circulación, mantienen su plena validez y vigencia, sin requerir cambio o trámite alguno por parte de sus propietarios.

Ante situaciones, dudas o inquietudes que surjan durante este proceso, la población puede dirigirse a las oficinas de trámites de registro de vehículos, o llamar a los teléfonos públicos que en ellas se encuentran.

Dirección General de la PNR

Foto: Cubadebate

 

Día de la Medicina Veterinaria en Cuba: un legado de la Revolución

  • Sin comentarios
Día de la Medicina Veterinaria en Cuba: un legado de la Revolución
Redacción Caribe
Leer más

Cuba denuncia acciones estadounidenses para retirar brigadas médicas de América Latina

  • Sin comentarios
Cuba denuncia acciones estadounidenses para retirar brigadas médicas de América Latina
Redacción Caribe
Leer más

Granma 2.0: el compromiso humanista de una travesía

  • Sin comentarios
La travesía llegó a puerto seguro este martes: Cuba recibe con gratitud a integrantes de la delegación mexicana del convoy Nuestra América, que arribaron a La Habana a bordo del barco Maguro, bautizado como «Granma 2.0».
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
17:00 ENLACE NACIONAL
17:30 NOTICIERO CULTURAL
18:00 ENCUENTRO DEL PRESIDENTE MIGUEL DÍAZ CANEL BERMÚDEZ CON EL CONVOY "NUESTRA AMÉRICA" A CUBA
● EN VIVO
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 NUESTRA GENTE

Más vistos

Desconexión del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba

Colombia rumbo a las presidenciales: ¿quién ocupará la Casa de Nariño? 

Actualidad: Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional

Protesta de los Trece: entonces Cuba se levantó