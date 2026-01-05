Información del Gobierno de Cuba sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela

Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

Cuba declaró Duelo Nacional, en homenaje a los combatientes cubanos caídos en el cumplimiento del deber durante la agresión estadounidense contra Venezuela.

  
