Inclusión social en Cuba de personas con Síndrome de Down

Cada 21 de marzo se celebra el Dia Mundial del Síndrome de Down.

El Síndrome de Down es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de los 46 usuales. Hay una copia extra del cromosoma 21. Esta copia adicional cambia la manera en que se desarrollan el cuerpo y el cerebro del bebé, lo que puede causarle tanto problemas mentales como físicos.

La colega Elizabeth Carmona Fernández nos acercara en esta mañana a cómo hacer a nuestra sociedad más inclusiva para las personas con Sindrome de Down y para todos los que tiene alguna situación de discapacidad física o intelectual.

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