Héroes de la Patria: 32 cubanos caen en defensa de Venezuela frente a agresión de EE.UU.

En un cobarde acto de agresión y terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida 32 valerosos cubanos, quienes ofrendaron su existencia en acciones combativas tras ofrecer férrea resistencia, mientras cumplían misiones internacionalistas en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de los órganos homólogos del país sudamericano, reafirmando así el compromiso inquebrantable de Cuba con la defensa de la soberanía y la dignidad de los pueblos frente a la injerencia imperialista.

Más detalles en video: