Héroes de la Patria: 32 cubanos caen en defensa de Venezuela frente a agresión de EE.UU.

En un cobarde acto de agresión y terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida 32 valerosos cubanos, quienes ofrendaron su existencia en acciones combativas tras ofrecer férrea resistencia, mientras cumplían misiones internacionalistas en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de los órganos homólogos del país sudamericano, reafirmando así el compromiso inquebrantable de Cuba con la defensa de la soberanía y la dignidad de los pueblos frente a la injerencia imperialista.

Más detalles en video:

Centros laborales capitalinos ratifican apoyo a Venezuela

  • Sin comentarios
Centros laborales capitalinos ratifican apoyo a Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Espirituanos rememoran entrada triunfal de la Caravana de la Libertad

  • Sin comentarios
Espirituanos rememoran entrada triunfal de la Caravana de la Libertad
Redacción Caribe
Leer más

Sancti Spíritus honra a Conrado Benítez y a caídos en Venezuela

  • Sin comentarios
Sancti Spíritus honra a Conrado Benítez y a caídos en Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
16:00 Programa Resumen CientÍfico 2025
16:30 Caribe Noticias
17:00 Serie "ni Un Tantico AsÍ"
● EN VIVO
18:00 ResÚmenes Territoriales
18:30 Noticiero Cultural

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba