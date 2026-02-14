Habilitarán 325 nuevos Hogares de Alimentación Comunitaria en zonas intrincadas de Cuba

Un total de 325 nuevos Hogares de Alimentación Comunitaria serán habilitados en Cuba para facilitar la atención a personas en situación de vulnerabilidad que residen en zonas intrincadas, según informó el periódico Granma.

Actualmente funcionan 29 instancias de ese tipo en las provincias de Guantánamo, Holguín y Santiago de Cuba, con prioridad en zonas rurales de difícil acceso, así como en demarcaciones aisladas y suburbanas; el territorio que marcha a la vanguardia en la materialización de esta iniciativa es Guantánamo, donde ya existen 25 casas.

Se consideran beneficiarios de los servicios gastronómicos de los Hogares de Alimentación Comunitaria las personas mayores que vivan solas o con otras personas mayores sin apoyo familiar; personas en situación de discapacidad que vivan solas sin apoyo familiar; miembros de familias en situación de vulnerabilidad social sin condiciones en el domicilio para elaborar los alimentos; y, excepcionalmente, embarazadas que convivan en núcleos familiares en situación de vulnerabilidad económica y requieran de un refuerzo alimentario en su dieta.

Más detalles en video: