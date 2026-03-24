Granma 2.0: el compromiso humanista de una travesía

La travesía llegó a puerto seguro este martes: Cuba recibe con gratitud a integrantes de la delegación mexicana del convoy Nuestra América, que arribaron a La Habana a bordo del barco Maguro, bautizado como «Granma 2.0».

El Maguro zarpó el pasado viernes desde Puerto Progreso, Yucatán, y trae consigo una carga de aproximadamente 30 toneladas de insumos y recursos de primera necesidad.

Esta acción surge como respuesta a la crisis exacerbada por el bloqueo y la persecución energética que el Gobierno de Estados Unidos impone sobre Cuba, que impide el acceso de miles de cubanos a productos básicos.

La llegada del buque, simbólicamente nombrado «Granma 2.0», no solo representa un gesto de hermandad entre los pueblos de Cuba y México, sino que también resalta la importancia de la cooperación en tiempos desafiantes.

 

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