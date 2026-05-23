Juristas cubanos condenan acusación de EE. UU. contra el general de Ejército

La Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) expresó este sábado su total apoyo a la declaración del Gobierno revolucionario que condena la reciente acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de Ejército Raúl Castro Ruz.

En un comunicado oficial, la organización calificó de «falaz» la imputación emitida desde Washington, la cual, según afirman, busca tergiversar y manipular hechos históricos probados sobre la organización terrorista Hermanos al Rescate.

Foto: Tomada de Radio 26

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