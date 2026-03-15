Frente frío traerá intensas lluvias a Cuba

Cuba experimentará una notable transformación climática la próxima semana, pues un frente frío comenzará a afectar el occidente del país a partir de la noche de este lunes 16 de marzo, sistema frontal que debe llegar al territorio nacional durante las primeras horas del martes 17, con lluvias que resultarán localmente fuertes e intensas.

El frente frío avanzará lentamente sobre el archipiélago, manteniéndose casi estacionario en la región central, donde se prevé que los altos niveles de humedad en la troposfera generen abundantes nublados y precipitaciones.

Entre el 17 y el 20 de marzo se espera que gran parte del país esté cubierto de nubes y bajo la amenaza de lluvias significativas, particularmente en las zonas del norte, donde pueden registrarse los mayores acumulados, refiere el meteorólogo Raydel Ruisanchez en sus redes sociales.

Durante el transcurso de la semana, las precipitaciones darán paso a un descenso en las temperaturas, que se volverán más frescas gracias a la llegada de una masa de aire de origen continental.

El clima comenzará a estabilizarse hacia el viernes 20 y sábado 21, aunque las condiciones húmedas podrían persistir en el extremo oriental del archipiélago.

Los expertos recomiendan a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, ante el inminente cambio de condiciones climáticas.