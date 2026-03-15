Frente frío traerá intensas lluvias a Cuba

Cuba experimentará una notable transformación climática la próxima semana, pues un frente frío comenzará a afectar el occidente del país a partir de la noche de este lunes 16 de marzo, sistema frontal que debe llegar al territorio nacional durante las primeras horas del martes 17, con lluvias que resultarán localmente fuertes e intensas.

El frente frío avanzará lentamente sobre el archipiélago, manteniéndose casi estacionario en la región central, donde se prevé que los altos niveles de humedad en la troposfera generen abundantes nublados y precipitaciones.

Entre el 17 y el 20 de marzo se espera que gran parte del país esté cubierto de nubes y bajo la amenaza de lluvias significativas, particularmente en las zonas del norte, donde pueden registrarse los mayores acumulados, refiere el meteorólogo Raydel Ruisanchez en sus redes sociales.

Durante el transcurso de la semana, las precipitaciones darán paso a un descenso en las temperaturas, que se volverán más frescas gracias a la llegada de una masa de aire de origen continental.

El clima comenzará a estabilizarse hacia el viernes 20 y sábado 21, aunque las condiciones húmedas podrían persistir en el extremo oriental del archipiélago.

Los expertos recomiendan a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, ante el inminente cambio de condiciones climáticas.

Abdiel Bermúdez: la historia de Cuba, contada desde Caribe, continúa

  • Sin comentarios
Porque Abdiel Bermúdez lo sabe bien: en el periodismo, la obra siempre está por hacer.
María Caridad Esquivel
Leer más

Centro de Inmunología Molecular avanza en instalación de paneles solares

  • Sin comentarios
Centro de Inmunología Molecular avanza en instalación de paneles solares
Bernardo Espinosa
Leer más

Juramento de Baraguá: un documento histórico por la continuidad

  • Sin comentarios
Juramento de Baraguá: un documento histórico por la continuidad
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
15:00 LAS FORMAS DEL LIBRO
15:30 EL MUNDO EN SIETE DÍAS
16:00 ENTREVISTA
● EN VIVO
16:30 CARIBE NOTICIAS
17:00 MARCAS

Más vistos

Funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de los EE. UU., informó Díaz-Canel

Presidente de Cuba abordará temas de la agenda nacional e internacional

Cuba se mantiene en la búsqueda de alternativas para garantizar la vitalidad del país, afirma Díaz-Canel

La lucha de las mujeres continúa