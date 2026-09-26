Fidel ante Naciones Unidas: una advertencia sobre las desigualdades

Sesenta y seis años han transcurrido desde que Fidel Castro pronunció su primer discurso ante el plenario de las Naciones Unidas, una intervención en la que denunció problemas que, lejos de desaparecer, continúan afectando a numerosos pueblos del mundo.

En aquella ocasión, el líder histórico de la Revolución Cubana cuestionó la explotación de los recursos naturales por parte de grandes monopolios y advirtió sobre las profundas desigualdades derivadas de un orden económico internacional injusto.

Foto: Archivo

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