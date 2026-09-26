Cuba denuncia en la ONU agresión multidimensional de Gobierno de Estados Unidos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este sábado en la ONU la agresión multidimensional que su país enfrenta por parte del Gobierno de Estados Unidos, una hostilidad que ha perdurado durante casi siete décadas.

En Cuba, encaramos una agresión multidimensional del gobierno de EEUU, una hostilidad permanente, abusiva y despiadada que dura ya casi siete décadas. Desde enero de 2026, se ha intensificado y vuelto más cruel y peligrosa con el establecimiento de un bloqueo energético que, por… pic.twitter.com/b5zVbh8Qcy — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 26, 2026

En su intervención en el debate general del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez Parrilla destacó que desde enero de 2026, la agresión se ha intensificado con el establecimiento de un bloqueo energético que prohíbe la exportación de combustibles a Cuba, equiparado a un bloqueo naval en el Derecho Internacional.

Tenemos la convicción de que el rumbo actual de las relaciones internacionales, de irrespeto al Derecho Internacional, desacato a las Naciones Unidas, y de imposición de la voluntad unilateral del más poderoso sobre otros países, por vía de la intimidación y la coerción, es… pic.twitter.com/AmX7Rgn0u5 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 26, 2026



Rodríguez Parrilla destacó que más de 7 000 contenedores han sido detenidos en diversos puertos, muchos de ellos con alimentos, medicamentos y dispositivos médicos, afectando a la población cubana en su conjunto.

Igualmente, señaló la intimidación a empresarios de diversos países para que abandonen sus inversiones en Cuba y los obstáculos para el flujo de visitantes y turistas.