Cuba denuncia en la ONU agresión multidimensional de Gobierno de Estados Unidos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este sábado en la ONU la agresión multidimensional que su país enfrenta por parte del Gobierno de Estados Unidos, una hostilidad que ha perdurado durante casi siete décadas.

En su intervención en el debate general del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez Parrilla destacó que desde enero de 2026, la agresión se ha intensificado con el establecimiento de un bloqueo energético que prohíbe la exportación de combustibles a Cuba, equiparado a un bloqueo naval en el Derecho Internacional.


Rodríguez Parrilla destacó que más de 7 000 contenedores han sido detenidos en diversos puertos, muchos de ellos con alimentos, medicamentos y dispositivos médicos, afectando a la población cubana en su conjunto.

Igualmente, señaló la intimidación a empresarios de diversos países para que abandonen sus inversiones en Cuba y los obstáculos para el flujo de visitantes y turistas.

 

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