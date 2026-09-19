Felicita Raúl a trabajadores civiles de la Defensa en su aniversario 55

Tomada de ACN.

El general de Ejército Raúl Castro Ruz felicitó a los trabajadores civiles de la Defensa al cumplirse este 19 de septiembre el aniversario 55 de la creación de su sindicato, y les expresó su reconocimiento por sostener, desde distintas funciones, la seguridad y la defensa de la nación.

En una carta dirigida a los afiliados de la organización, Raúl Castro destacó que la fecha honra la memoria de los fundadores y el esfuerzo de generaciones que unieron voluntades en torno a un objetivo común: defender los derechos y el bienestar de los trabajadores civiles.

El general de Ejército llamó a renovar la unidad como principal arma estratégica y subrayó que la fortaleza del sindicato radica en su gente y en la capacidad de enfrentar los problemas sin renunciar a los principios.

A continuación, el texto íntegro de la misiva:

 

La Habana, 19 de septiembre de 2026
Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Estimados compañeros y compañeras:

Hoy 19 de septiembre se cumplen 55 años de la creación del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa. Por este motivo, deseo expresarles mi más sincera felicitación y mi reconocimiento.

Al celebrar esta fecha, honramos la memoria de sus fundadores y el esfuerzo de muchas generaciones que supieron unir voluntades en torno a un objetivo común: defender los derechos y el bienestar de los trabajadores civiles que, desde sus distintas funciones, sostienen la seguridad y la defensa de la nación.

Que este 55 aniversario renueve la unidad como nuestra principal arma estratégica. Los tiempos cambian y traen nuevos desafíos, pero la fortaleza de este sindicato radica en su gente y en la capacidad de enfrentar los problemas sin renunciar a nuestros principios.

Un fuerte abrazo,

Raúl Castro Ruz
General de Ejército

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