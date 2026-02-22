Etiopía ratifica apoyo a Cuba ante bloqueo estadounidense

En un contexto caracterizado por el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, el archipiélago recibe un fuerte respaldo de la comunidad internacional.

Recientemente, la Asociación de Amistad entre los Pueblos de Etiopía y Cuba organizó un encuentro con estudiantes etíopes egresados, donde se destacó la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo entre ambas naciones. Compartimos esta información, y las previsiones internacionales para los próximos días.

 

Proyectos científicos transforman educación en Las Tunas

Proyectos científicos transforman educación en Las Tunas
Redacción Caribe
Eclipse total de Luna: visible en toda Cuba el martes 3 de marzo

Eclipse total de Luna: visible en toda Cuba el martes 3 de marzo
Redacción Caribe
Garantizan sostenibilidad de CTE «Renté» ante contingencia energética

De igual forma, aseguran el proceso de reparación que busca poner en operaciones los bloques cinco y seis. 
Redacción Caribe
