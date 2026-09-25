Reorganizan inversiones ante afectaciones a telecomunicaciones

Durante los últimos meses ha disminuido la disponibilidad de los servicios móviles y fijos, una situación que ha generado crecientes molestias entre la población. Según explicó ETECSA, una de las principales causas está relacionada con las dificultades para garantizar el suministro eléctrico a los sitios tecnológicos que sostienen las telecomunicaciones.

De acuerdo con la empresa, numerosos sitios se apagan ante la falta de energía eléctrica, lo que puede dejar a comunidades sin telefonía fija, cobertura celular o conectividad a internet. Cuando permanecen operativas pocas radiobases para atender una elevada demanda, además, se incrementan los niveles de congestión.

La magnitud de estas afectaciones quedó particularmente expuesta durante la reciente caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Según los datos ofrecidos por ETECSA, en ese momento se interrumpió más del 80 % de los sitios de radiobases y prácticamente el 70 % de los gabinetes.

La empresa señaló que esta situación provocó una disminución del tráfico