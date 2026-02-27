Entregan en Cuba Premio Nacional de derecho a la Dra. Mayda Goite Pierre

El premio nacional de derecho “Carlos Manuel de Céspedes” fue entregado en La Habana a la Dra. Mayda Goite Pierre. A la ceremonia asistieron, la integrante del Consejo de Estado y rectora de la Universidad de La Habana, Dra. Miriam Nicadó García; la fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda; el presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Silvera Martínez; la Ministra de Justicia Rosabel Gamón Verde; el presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, José Alexis Ginarte Gato, y otros dirigentes del Estado, el Gobierno y el Partido.