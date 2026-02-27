Entregan en Cuba Premio Nacional de derecho a la Dra. Mayda Goite Pierre

El premio nacional de derecho “Carlos Manuel de Céspedes” fue entregado en La Habana a la Dra. Mayda Goite Pierre. A la ceremonia asistieron, la integrante del Consejo de Estado y rectora de la Universidad de La Habana, Dra. Miriam Nicadó García; la fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda; el presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Silvera Martínez; la Ministra de Justicia Rosabel Gamón Verde; el presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, José Alexis Ginarte Gato, y otros dirigentes del Estado, el Gobierno y el Partido.

 

Centro Internacional de Restauración Neurológica en Cuba celebra 37 años al servicio de los pueblos

  • Sin comentarios
Hoy celebra un nuevo aniversario el Centro Internacional de Restauración Neurológica, el CIREN.
Abdiel Bermúdez Bermúdez
Leer más

Instituciones de salud en Cuba se beneficiarán con módulos de generación fotovoltaica

  • Sin comentarios
Cuba instalará mil 161 módulos de generación fotovoltaica en instituciones de atención primaria de salud.
Bernardo Espinosa
Leer más

Viceministro de Relaciones Exteriores ratifica la posición de Cuba contra el terrorismo

  • Sin comentarios
El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre el intento de infiltración con fines terroristas por parte de diez personas en una embarcación con matrícula de la Florida.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 Documental "juntos Por Un Futuro Sostenible" Parte Ii
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos

Restablecen servicio eléctrico en zonas de La Habana, Artemisa y Mayabeque afectadas por avería matutina

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Villa Clara

Eclipse total de Luna: visible en toda Cuba el martes 3 de marzo

Minint informa sobre no disponibilidad de tarjetas para documentos de identidad