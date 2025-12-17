Encabeza Díaz-Canel encuentro semanal sobre el enfrentamiento a las arbovirosis en Cuba

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este martes su habitual encuentro semanal con científicos que aportan sus conocimientos al enfrentamiento de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y el chikungunya.

En el intercambio, realizado en el Palacio de la Revolución, en la capital, los especialistas informaron sobre la actual situación epidemiológica del país en relación con estas arbovirosis y ofrecieron sus pronósticos para los próximos períodos.

La reunión permitió evaluar las estrategias de control y vigilancia, en un contexto marcado por el desafío que representan estas enfermedades a nivel global y la necesidad de fortalecer las acciones preventivas desde la comunidad.

