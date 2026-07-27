En la patria Brigada de Salvamento y Rescate que prestó servicios en Venezuela

En horas de la noche de este 26 de julio llegó a Cuba la Brigada de Salvamento y Rescate que prestó servicios en la República Bolivariana de Venezuela, luego de los terremotos del 24 de junio.

Foto tomada del perfil de Facebook del Minint

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