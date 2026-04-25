Eliseo Reyes: uno de los más brillantes combatientes revolucionarios

A propósito del aniversario 59 de la caída en combate de Eliseo Reyes como parte de la guerrilla de Ernesto Che Guevara en Bolivia.

Joven oriundo de Santiago de Cuba, quien demostró su firmeza y combatividad por una patria libre y soberana desde sus acciones en la clandestinidad y luego cuando se incorporara a la lucha en la Sierra Maestra.

Calificado como uno de los más brillantes combatientes revolucionarios y mártires internacionalistas cubanos.

Foto tomada del perfil en Facebook de la dirección provincial de Educación en Pinar del Río.