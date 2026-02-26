Doctora Mayda Goite Pierre recibe el Premio Nacional de Derecho 2025

La Universidad de La Habana acogió este jueves la entrega del Premio Nacional de Derecho “Carlos Manuel de Céspedes”, correspondiente al año 2025, distinción que en esta ocasión recayó en la Doctora en Ciencias Mayda Goite Pierre, profesora titular de la Facultad de Derecho de la propia casa de altos estudios.

El galardón, que honra la memoria del abogado y prócer independentista Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de las luchas por la independencia de Cuba contra el régimen colonial español, reconoce la trayectoria y los méritos académicos de la destacada jurista. En próximas emisiones se ofrecerán detalles adicionales sobre el lauro y la obra de la premiada.

