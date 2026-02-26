Doctora Mayda Goite Pierre recibe el Premio Nacional de Derecho 2025

La Universidad de La Habana acogió este jueves la entrega del Premio Nacional de Derecho “Carlos Manuel de Céspedes”, correspondiente al año 2025, distinción que en esta ocasión recayó en la Doctora en Ciencias Mayda Goite Pierre, profesora titular de la Facultad de Derecho de la propia casa de altos estudios.

El galardón, que honra la memoria del abogado y prócer independentista Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de las luchas por la independencia de Cuba contra el régimen colonial español, reconoce la trayectoria y los méritos académicos de la destacada jurista. En próximas emisiones se ofrecerán detalles adicionales sobre el lauro y la obra de la premiada.

Más detalles en video:

Ciren celebra aniversario como referente de las neurociencias cubanas

  • Sin comentarios
El Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), institución fundada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz un día como hoy de 1989, celebra un nuevo aniversario consolidado como referencia de las neurociencias en Cuba, con un enfoque multidisciplinario, intensivo y personalizado.
Redacción Caribe
Leer más

Fernández de Cossío: “Cuba tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales”

  • Sin comentarios
El gobierno cubano denunció formalmente un intento de infiltración con fines terroristas perpetrado por diez individuos que ingresaron a territorio nacional a bordo de una embarcación con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos. Así lo informó en declaraciones a la prensa, este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.
Redacción Caribe
Leer más

Matanzas, tierra de miel que conquista fronteras

  • Sin comentarios
La provincia de Matanzas es la principal provincia productora de miel de Cuba.
Lizet Márquez Gómez
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:30 Noticiero Cultural
19:00 Mesa Redonda
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
● EN VIVO
20:45 Cultivar Conciencia
21:00 Noveno Inning

Más vistos

Restablecen servicio eléctrico en zonas de La Habana, Artemisa y Mayabeque afectadas por avería matutina

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Villa Clara

Eclipse total de Luna: visible en toda Cuba el martes 3 de marzo

Minint informa sobre no disponibilidad de tarjetas para documentos de identidad