Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular analizaron nuevos proyectos de ley

Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular analizaron y debatieron los proyectos de ley «Código de Trabajo» y «De Organización de la Administración Central del Estado», previo a su examen en el séptimo Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, en su Décima Legislatura. La jornada estuvo encabezada por el miembro del Buró Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. También contó con la participación de vice primeros ministros, titulares de varios ministerios y otras autoridades gubernamentales.