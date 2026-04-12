Díaz-Canel en Meet the Press: “no hay espacio para la intimidación, la sorpresa ni la derrota”

El primer secretario del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista a Kristen Welker de NBC News, primera de un jefe de Estado cubano a una televisora estadounidense desde la realizada a Fidel Castro en 1959.

El mandatario afirmó que “no hay espacio para la intimidación, la sorpresa ni la derrota”, descartó la guerra como solución a las diferencias y denunció el costo del bloqueo y el cerco energético contra la Isla, al tiempo que reconoció la solidaridad del pueblo norteamericano.

La entrevista completa está disponible en la web de NBC News y es transmitida este domingo en varios espacios informativos de Canal Caribe.

Convocan en Cuba a celebraciones por el Primero de Mayo

  • Sin comentarios
La convocatoria a la celebración en Cuba del Primero de Mayo fue hecha pública este domingo por el miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del Vigésimo segundo Congreso de la CTC, Osnay Miguel Colina Rodríguez.
Redacción Caribe
Leer más

Sincroniza Granma primer parque solar con acumulación por baterías al Sistema Electroenergético Nacional

  • Sin comentarios
Con capacidad para generar cinco megawatt (MW) y un megawatt de acumulación a partir de baterías, el parque solar fotovoltaico Las Villegas, ubicado en el municipio de Guisa, en la provincia de Granma, aporta desde el pasado día 10 al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras su sincronización, en un paso significativo para el avance de la estrategia cubana de cambio de matriz energética.
Redacción Caribe
Leer más

Sesionará del 16 al 18 de abril V Coloquio Patria con paneles presenciales y talleres virtuales

  • Sin comentarios
Del 16 al 18 de abril se celebrará en la Estación Cultural de Línea y 18 el Quinto Coloquio Internacional Patria, dedicado al centenario de Fidel Castro y al aniversario 65 de Playa Girón, según informó la periodista Karla Picart Rodríguez, integrante del Comité Organizador.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
21:00 DOCUMENTAL "MAISINICÚ, MEDIO SIGLO DESPUÉS"
22:00 EL MUNDO EN SIETE DÍAS
22:30 CARIBE NOTICIAS
● EN VIVO
22:45 CUADRANDO LA CAJA
23:30 RESUMEN 24

Más vistos

Detalla Minjús requisitos y plazos para Certificación de Antecedentes Penales con uso exterior

Cuba rechaza nueva calumnia del Gobierno estadounidense

¿Nos olvidamos de Palestina?

Denuncia Díaz-Canel daños del bloqueo ante congresistas de EE. UU. que visitan Cuba