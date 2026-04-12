Díaz-Canel en Meet the Press: “no hay espacio para la intimidación, la sorpresa ni la derrota”

El primer secretario del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista a Kristen Welker de NBC News, primera de un jefe de Estado cubano a una televisora estadounidense desde la realizada a Fidel Castro en 1959.

El mandatario afirmó que “no hay espacio para la intimidación, la sorpresa ni la derrota”, descartó la guerra como solución a las diferencias y denunció el costo del bloqueo y el cerco energético contra la Isla, al tiempo que reconoció la solidaridad del pueblo norteamericano.

La entrevista completa está disponible en la web de NBC News y es transmitida este domingo en varios espacios informativos de Canal Caribe.