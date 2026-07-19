Día de los Niños en Cuba: compromiso nacional con la infancia

Cada tercer domingo de julio, Cuba conmemora el Día de los Niños, fecha que resalta la importancia y el valor que tienen los más pequeños para el futuro de la nación.

En esta ocasión, las máximas autoridades del país aprovecharon para enviar sinceras felicitaciones y mensajes de cariño a los niños, al recordar las palabras del Apóstol José Martí, quien los calificó como aquellos «que saben querer».

En la red digital X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que los niños resultan los «guardianes del futuro de la patria«.

Además, afirmó que siempre se velará por la niñez, hasta en las horas más difíciles; otros altos cargos del país se sumaron a la felicitación y resaltaron que defender los sueños de los más pequeños y su derecho a la vida es su deber más sagrado.

A propósito de la fecha, compartimos un fragmento de las palabras que les dedicara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz a los pioneros en ocasión del acto central por el Día de los Niños, el 6 de julio de 1974, momento al que debemos que esta celebración tenga lugar cada tercer domingo de julio.

En aquella histórica jornada, el líder de la Revolución Cubana se dirigió a las nuevas generaciones con un mensaje que aún resuena en la memoria del país.

 

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