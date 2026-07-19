Día de los Niños en Cuba: compromiso nacional con la infancia

Cada tercer domingo de julio, Cuba conmemora el Día de los Niños, fecha que resalta la importancia y el valor que tienen los más pequeños para el futuro de la nación.

En esta ocasión, las máximas autoridades del país aprovecharon para enviar sinceras felicitaciones y mensajes de cariño a los niños, al recordar las palabras del Apóstol José Martí, quien los calificó como aquellos «que saben querer».

Felicidades a los pequeños gigantes, guardianes del futuro de la Patria en este día especial. Siempre velaremos por nuestra niñez, hasta en las horas más difíciles. 1/2 pic.twitter.com/BMOaqbskyw — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 19, 2026

En la red digital X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que los niños resultan los «guardianes del futuro de la patria«.

Para los niños trabajamos, porque ellos son, como decía #Martí, la esperanza del mundo. Aunque la política de asfixia del gobierno de EEUU se ensaña con los pequeños, defender sus sueños y su derecho a una vida plena es nuestro deber más sagrado. ¡Muchas felicidades en su día! pic.twitter.com/DpSqY8w6ef — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) July 19, 2026

Además, afirmó que siempre se velará por la niñez, hasta en las horas más difíciles; otros altos cargos del país se sumaron a la felicitación y resaltaron que defender los sueños de los más pequeños y su derecho a la vida es su deber más sagrado.

A propósito de la fecha, compartimos un fragmento de las palabras que les dedicara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz a los pioneros en ocasión del acto central por el Día de los Niños, el 6 de julio de 1974, momento al que debemos que esta celebración tenga lugar cada tercer domingo de julio.

En aquella histórica jornada, el líder de la Revolución Cubana se dirigió a las nuevas generaciones con un mensaje que aún resuena en la memoria del país.