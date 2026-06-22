Destacan legado del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

A propósito de la partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se pronunció en su perfil en la plataforma digital X.
A propósito de la partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se pronunció en su perfil en la plataforma digital X.
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