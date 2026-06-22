Destacan legado del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Foto tomada del perfil en X de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

A propósito de la partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se pronunció en su perfil en la plataforma digital X.

Tomada del periódico Granma.

Falleció el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

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El compañero Ramiro nació en Artemisa el 28 de abril de 1932. De origen muy humilde, con la guía de su madre, quien fue cespedista y martiana, supo encarar las dificultades del sistema capitalista y formarse en los más altos valores patrióticos.
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Impronta del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó en la red social X: «así lo quise y respeté siempre, así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la patria».
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