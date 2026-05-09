Destacan en Consejo de Ministros urgencia de adaptar Programa Económico 2026 a cada territorio

Con un llamado a garantizar la adecuada implementación y control del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, de manera que “cada cual hable el mismo idioma” en función de los objetivos nacionales, el miembro del Buró Político y jefe de Gobierno de la República, Manuel Marrero Cruz, intervino durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros correspondiente al mes de abril. El encuentro estuvo encabezado por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y contó con un exhaustivo análisis del comportamiento de la economía en el primer trimestre del año, así como la aprobación de importantes iniciativas legislativas.

En su intervención, el primer ministro subrayó el carácter participativo y democrático del Programa, al definirlo como “un documento enriquecido, consultado con la sabiduría popular”, que contiene “todas nuestras grandes metas y compromisos en la necesaria e imprescindible transformación que requiere nuestra economía y en el ámbito social”. Insistió en la necesidad de que este programa no sea una herramienta rígida, sino que se adapte a las características singulares de cada territorio y sirva como un mecanismo efectivo de medición, “para ponernos las metas, los indicadores, y poder lograr y alcanzar los objetivos previstos”.

La convocatoria del jefe de Gobierno se produjo durante la presentación de los resultados del Programa en el primer trimestre de 2026. En su informe, se detalló la culminación por parte del Comité Central del Partido del proceso de consulta popular del documento, así como su posterior publicación. Asimismo, se informó sobre la actualización del cronograma de implementación, el cual define por cada objetivo general y específico las acciones concretas, los plazos de ejecución y los responsables directos. Se añadió, además, la reciente presentación ante el Consejo de Estado del avance en la implementación y la indicación expresa de extender el proceso de actualización del Programa a todos los niveles de gobierno y de dirección económica.

Marrero Cruz ofreció cifras concretas sobre el estado de las políticas aprobadas en el período. Detalló que, en estricto cumplimiento del cronograma previsto, se encuentran actualmente aprobados 81 objetivos específicos. De ellos, 32 ya están plenamente implementados, mientras que los 49 restantes se hallan en proceso de implementación. En cuanto a las acciones programadas, de un total de 158, se han cumplido 65 y el resto se encuentra en curso, con un riguroso sistema de seguimiento que se mantendrá durante lo que resta del año.

Evaluación de la economía en el primer trimestre: realidades y resiliencia

Siguiendo la tradición de esta época del año, el Consejo de Ministros dedicó un espacio central a evaluar el comportamiento de la economía al cierre del primer trimestre de 2026. La presentación estuvo a cargo del titular del Ministerio de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, quien desglosó el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos, con especial atención a la programación monetaria, donde se reporta un incremento del dinero en circulación.

En el capítulo inflacionario, medido según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que capta la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el ministro precisó que al cierre de marzo se registró un índice interanual del 13,42 %, una cifra ligeramente superior a la de febrero. Este comportamiento, argumentó, podría estar señalando un nuevo repunte de las presiones inflacionarias en la economía. Recordó que, desde marzo de 2023, cuando la inflación interanual alcanzó su pico más alto (46,4 %), se había venido observando una tendencia a la desaceleración.

Alonso Vázquez explicó que este crecimiento estuvo determinado fundamentalmente por el comportamiento de los precios de los productos agropecuarios. En el mercado estatal, dichos precios se elevaron un 3,5 %, mientras que en el mercado no estatal lo hicieron en un 31,9 %. Precisó que este incremento se concentró en La Habana, ya que en el resto de las provincias, de forma general, estos precios mostraron una tendencia a la disminución.

El titular de Economía también se refirió a los incumplimientos en el plan inversionista durante el primer trimestre, atribuibles a las limitaciones en la disponibilidad de combustibles, la escasez de recursos de balance central como acero y cemento, y las dificultades de financiamiento para adquirir insumos destinados a la terminación de obras. Pese a este contexto adverso, y en medio de un bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos cada vez más recrudecido —agudizado aún más por el cerco petrolero—, el país no cede en sus esfuerzos de resistencia y creación.

En este sentido, avanzó el Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional. En los primeros tres meses del año se ejecutó el 43 % del plan previsto para 2026. Entre los logros más significativos se destacan la terminación de cinco parques solares fotovoltaicos, que aportan una generación de 58,74 MW de potencia; la instalación de 2,782 módulos solares para viviendas; y la recuperación de 239 MW de potencia, resultado de las acciones de rehabilitación en la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte (80 MWp), y en la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos (159 MWp).

Aunque ralentizados por las limitaciones materiales, continúan los trabajos en los programas de trasvase, construcción de redes, conducciones de agua y saneamiento, así como en el cambio de matriz energética en bombas de agua, la reposición de equipos de bombeo y otras acciones vinculadas al abasto y la calidad del agua. También se informó sobre los avances en la fábrica de cemento Moncada, en Santiago de Cuba, que ostenta un avance físico general superior al 98 %, y la modernización de la fábrica de cemento Nuevitas, en Camagüey, cuyo proyecto se ejecuta al 77 %. La presentación del ministro abordó, además, temas como la exportación de bienes y servicios, los ingresos en divisas, las importaciones, la producción nacional, el funcionamiento del sistema empresarial y de los actores económicos, así como el desarrollo de los programas sociales.

Urge romper con métodos tradicionales y pensar como país

A propósito del análisis crítico del comportamiento económico, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, reiteró “la importancia de que cada cual en su frente tenga la capacidad y la visión de pensar como país y de transformar los métodos que tenemos para la solución de los problemas”. Enfatizó que, en las complejas circunstancias actuales, “los métodos tradicionales no nos están dando resultados; por tanto, hay que actuar con mayor iniciativa, con propuestas diferentes, buscando mecanismos que se atemperen a las condiciones actuales, y sobre todo olvidándonos del límite de nuestras empresas, de nuestras entidades, y pensando en los beneficios que puede tener para el país cualquier decisión que adoptemos”.

Secundando estas ideas, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló que, más allá de los problemas objetivos —falta de combustibles, electricidad, materias primas e insumos— que impactan fuertemente la economía, en el sector de la producción de bienes y servicios es imperativo encontrar soluciones que dependen sobre todo de nuevas iniciativas, incluso asociadas a resolver esas propias limitaciones, como generar ingresos en divisas para comprar combustible. Puso como ejemplo que, ante la falta de materias primas para la actividad principal, una entidad debe pensar en cómo obtener otras que le permitan mantener actividades secundarias en beneficio del país, de la empresa y de sus trabajadores.

Subrayó que, en medio de todas estas restricciones, hay Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) que tenían empresas con pérdidas, pero buscaron alternativas, las sacaron de esas pérdidas y ahora obtienen ganancias. Sin embargo, denunció, otras no han buscado esas vías. “Hoy”, enfatizó Marrero Cruz, “la gestión económica tiene que estar a la altura de los tiempos complejos que estamos viviendo. La tarea es ver cómo, en medio de todas estas circunstancias, de estas complejidades, cada cual se reinventa, cada cual busca vías, soluciones alternativas, porque hay un sinnúmero de cosas que se podrían hacer y no siempre se están haciendo”.

Movilizar a los municipios y al país con recursos endógenos

Durante la jornada, el máximo órgano de Gobierno aprobó el Informe de Ejecución del Presupuesto del Estado al cierre de marzo de 2026. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, explicó que el resultado presupuestario arrojó un déficit superior al planificado, debido fundamentalmente al incumplimiento de los ingresos netos. No obstante, destacó que en los Órganos Locales del Poder Popular se alcanzó en el primer trimestre un superávit superior a los 4000 millones de pesos. Seis provincias resultaron superavitarias (Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara), al igual que 60 municipios en todo el país.

Sobre los ingresos brutos planificados entre enero y marzo, señaló que cerraron al 89 %. El incumplimiento se concentra en los aportes al Presupuesto Central, mientras que los presupuestos locales y de la seguridad social se sobrecumplieron al 6 % y al 10 %, respectivamente. Regueiro Ale atribuyó la caída en los aportes al Presupuesto Central a las limitaciones impuestas por el bloqueo, agudizado por el cerco energético, que han restringido rubros como el impuesto especial a los combustibles, el impuesto sobre las utilidades de las entidades económicas, los ingresos no tributarios (dividendos) y el impuesto especial a los cigarrillos, aunque la industria confía en la recuperación de estas ventas en lo que resta de año.

El titular de Finanzas y Precios se refirió también a la importancia de la recaudación de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local. En estas condiciones de tensión financiera, dijo, “en los territorios estos fondos deben usarse con la agilidad que se requiere; por eso ratificamos la alerta de emplear estos recursos en actividades productivas que nos puedan dar, con recursos endógenos, mayores servicios, otro nivel de productos, y movilicen la circulación mercantil minorista y, en consecuencia, nos puedan dar aportes al Presupuesto”. Informó, además, que la actual Campaña de Declaración y Pago de Impuestos y Utilidades se encuentra al 99,6 %, cercana al 99,8 % de cierre de 2025.

Al comentar el comportamiento desfavorable del presupuesto, el jefe de Gobierno, Manuel Marrero Cruz, alertó sobre el quiebre de la tendencia a la contención que este mostraba en períodos anteriores. Para revertirlo, orientó concentrar las acciones en el control del Presupuesto, el incremento de los ingresos y la reducción de gastos. “Tenemos”, insistió, “que seguir buscando salidas para incrementar los ingresos, reducir el déficit fiscal; y hacer todo lo posible en busca de soluciones alternativas”.

Iniciativa legislativa y reordenamiento de la administración central

En otro orden, el Consejo de Ministros aprobó ejercer la iniciativa legislativa a favor de tres anteproyectos de leyes, que serán presentados en julio ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se trata del anteproyecto del Código de Trabajo —resultado de una amplia consulta a los trabajadores—; del anteproyecto de la Ley de la Vivienda; y del anteproyecto de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado.

Sobre el Código de Trabajo, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Jesús Otamendiz Campo, informó que el proceso de consulta, realizado entre el 8 de septiembre y el 12 de diciembre de 2025, incluyó 40 591 reuniones con colectivos laborales, trabajadores por cuenta propia, mipymes y misiones en el exterior. Se generaron 96 250 propuestas, de las cuales se aceptaron 41 403 (43 %), se aceptaron en parte 9641 (10 %), se esclarecieron 8703 dudas (9 %), no se aceptaron 33 687 (35 %) y se estimaron como no competentes 2816 (3 %).

En cuanto a la nueva Ley de la Vivienda, el titular del Micons, René Mesa Villafaña, explicó que responde a la necesidad de integrar la producción y gestión de la vivienda con un enfoque económico, legal, sociocultural y ambiental, incorporando a nuevos actores económicos y una visión local y territorial. El texto es resultado de un amplio proceso de consulta con organismos, la academia, la justicia, delegados y diputados, consejos populares y la población.

Finalmente, la propuesta de anteproyecto de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, presentada por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Andry Matilla Correa, enfatizó que “no se trata de un mero movimiento estructural, sino que es el rediseño de cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado”. Se ajusta a las necesidades de la gestión pública, fortalece el trabajo por políticas públicas y rediseña el diálogo entre la estructura central, las estructuras subordinadas y el sistema empresarial. El proyecto reduce de 27 a 21 los organismos de la Administración Central del Estado. Al valorar la propuesta, el primer ministro comentó: “Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente”. Reconoció que es un primer acercamiento pero un proceso necesario para reordenar y aprovechar mejor los recursos humanos y los cuadros existentes.

La sesión del Consejo de Ministros incluyó, además, las rendiciones de cuenta de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, y el gobernador de Holguín, Manuel Francisco Hernández, así como un análisis sobre la situación y tendencias de la corrupción en el ámbito de la gestión administrativa durante 2025, a cargo de la contralora general de la República, Miriam Marbán González.