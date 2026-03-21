Desconexión del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba

El Ministerio de Energía y Minas informó que a las 6:32 p.m. de este sábado ocurrió la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional.

De inmediato comenzaron a aplicarse los protocolos de restablecimiento para garantizar la recuperación del servicio en el menor tiempo posible.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional. Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 21, 2026

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