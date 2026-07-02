Denuncian nuevas difamaciones de Marco Rubio contra el ICAP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a recurrir a la mentira y la difamación para atacar al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una institución que por más de seis décadas ha servido como puente de hermandad entre Cuba y el mundo. Así lo denunció este jueves el Héroe de la República y presidente del ICAP, Fernando González Llort, en un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook, donde calificó las recientes declaraciones del alto funcionario estadounidense como un intento de desacreditar a una organización reconocida mundialmente por su labor humanista y su defensa inquebrantable del derecho de Cuba a existir como sociedad libre, soberana y solidaria.

En su mensaje, González Llort señaló que «el mundo está habituado a escuchar sus embustes, que no se sostienen, salvo por el único interés de intimidar y atemorizar a la importante fuerza solidaria que apoya y acompaña a nuestro país desde el triunfo de la Revolución». El presidente del ICAP enfatizó que a Rubio «le molesta sobremanera que los amigos de Cuba y personas honestas y de buena voluntad alcen sus voces en contra de la política genocida y criminal del imperialismo yanqui, que castiga de manera colectiva a todo un pueblo noble y valeroso, que lucha por su legítimo derecho al desarrollo y a vivir en paz».

El dirigente cubano subrayó que no es casualidad que el ataque se produzca en momentos en que la solidaridad internacional con Cuba alcanza niveles sin precedentes. Caravanas de la amistad, proyectos de colaboración educativa y cultural, y el creciente rechazo mundial al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington durante más de 60 años, son evidencias palpables de que la verdad prevalece sobre la calumnia.

González Llort fue enfático al reafirmar que el ICAP «continuará firme en el cumplimiento de la misión para la que surgió hace más de 65 años», y concluyó su mensaje con una frase que resume la esencia de la resistencia cubana: «La solidaridad no se puede bloquear». Las palabras del presidente del ICAP no solo representan la postura oficial de la institución, sino que se hacen eco del sentimiento de millones de personas en todos los continentes que, desde organizaciones sociales, sindicatos, movimientos políticos y la ciudadanía común, rechazan el cerco imperialista contra la mayor de las Antillas.