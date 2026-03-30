Cuba y Rusia refuerzan cooperación en San Petersburgo

El vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, se encuentra en San Petersburgo para participar en la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia.

Durante su visita, se reunió con el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, un encuentro marcado por el fuerte sentido de amistad y cooperación entre ambos países.

En el intercambio, desarrollado en el edificio Smolny, sede del Gobierno de la ciudad, Beglov expresó su solidaridad hacia Cuba, al anunciar unadonación para el sistema de salud pública en las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas, refiere CubaMinrex.

El vice primer ministro también recordó sus visitas recientes al archipiélago, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otras autoridades, así como un emotivo recorrido por el cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, lugar de descanso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Por su parte, Pérez-Oliva Fraga subrayó la disposición de ambas partes para ampliar la colaboración en sectores clave como la educación, la cultura y la industria biofarmacéutica.

El encuentro culminó con la participación del ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, y el embajador de Cuba ante la Federación de Rusia, Enrique Orta González, quienes acompañaron al vice primer ministro en esta significativa conversación en pro del fortalecimiento de relaciones bilaterales.

 

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