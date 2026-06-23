Cuba rinde homenaje póstumo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

El pueblo cubano rinde tributo póstumo este martes al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien falleciera en la tarde del pasado domingo a la edad de 94 años, víctima de una larga enfermedad que supo sobrellevar con la estoicidad que lo caracterizó durante toda su vida de entrega a la patria.

Las honras fúnebres se extienden a lo largo de toda la geografía nacional, en un gesto unánime de admiración y respeto hacia quien fuera uno de los más leales colaboradores de Fidel y uno de los últimos sobrevivientes de la generación del Centenario.

En la capital cubana, el homenaje central tiene lugar en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). Allí, en capilla ardiente, son expuestos los restos mortales del querido combatiente para que la ciudadanía habanera —así como las máximas autoridades del Partido, el Estado y las Fuerzas Armadas— puedan hacer acto de presencia y brindar el adiós definitivo a quien fuera viceprimer ministro y ministro del Interior durante décadas.

En todas las capitales provinciales y en el Municipio Especial Isla de la Juventud se realizan ceremonias de homenaje, donde se espera la concurrencia masiva del pueblo y las organizaciones políticas y de masas.

En cumplimiento estricto de su última voluntad, expresada en vida con la modestia y la coherencia que lo distinguieron, los restos mortales del comandante Ramiro Valdés Menéndez descansarán junto a sus compañeros de lucha y en cercanía espiritual con el Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara.

Por decisión familiar, la inhumación se llevará a cabo en la mañana del próximo jueves 25 de junio, en una ceremonia privada pero revestida de honores militares, en el Mausoleo del Frente de Las Villas, ubicado en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, en la ciudad de Santa Clara.

Ramiro Valdés Menéndez (1932-2026), segundo jefe del pelotón que asaltó el Cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma y miembro fundador del Primer Frente Guerrillero «José Martí» en la Sierra Maestra, deja un vacío profundo en la vanguardia histórica. Su ejemplo de discreción, eficiencia administrativa y fidelidad a los principios se erige hoy como faro para los defensores de la soberanía nacional.

Cuba se viste de luto y recuerda al combatiente ejemplar, al ministro incansable y al amigo entrañable, mientras sus cenizas son veladas por el cariño de un pueblo que no olvida a sus héroes.

Califica Bruno Rodríguez de crimen nuevas medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba

  • Sin comentarios
El canciller cubano denunció que el gobierno estadounidense continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de la mayor de las Antillas, en una escalada que responde al fracaso de la política de agresión contra la Isla.
Redacción Caribe
Leer más

Raúl y Díaz-Canel encabezan tributo póstumo al comandante Ramiro Valdés

  • Sin comentarios
Muy cerca de la urna, que atesora las cenizas del comandante Ramiro, se encontraban sus condecoraciones, la imagen que retrata la estirpe, la firmeza y la serenidad que siempre acompañaron al legendario guerrillero, y la bandera cubana que presidió el traslado desde Bolivia a Santa Clara de los restos del Che y sus compañeros en 1997.
Redacción Caribe
Leer más

Expresan fuerzas políticas y asociaciones internacionales solidaridad ante partida de Ramiro Valdés

  • Sin comentarios
De acuerdo con reportes de la agencia Prensa Latina, el periódico sirio-lanqués Lanka Leader destacó hoy el legado del histórico combatiente y reprodujo el mensaje del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:30 NOTICIERO CULTURAL
19:00 MESA REDONDA
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
● EN VIVO
20:45 NUESTRA GENTE
21:00 NOVENO INNING

Más vistos

Pleno del Comité Central del Partido analizó medidas económicas y sociales ante actual contexto de Cuba

Se forma la tormenta tropical Arthur, primera de la actual temporada ciclónica

Tomado de Cubadebate.

Propuestas de transformaciones económicas y sociales en Cuba

Foto Estudios Revolución. 

Raúl: Del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, saldrán las mejores ideas