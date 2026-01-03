Cuba respalda firmeza de Venezuela y exige reacción internacional urgente

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció mediante su cuenta en X el «criminal» ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra Venezuela, exigiendo una reacción urgente de la comunidad internacional ante lo que calificó como un acto de terrorismo de estado contra el pueblo venezolano y contra Nuestra América, advirtiendo que la zona de paz está siendo brutalmente asaltada. A su rechazo se sumaron, a través de la misma red social, los miembros del Buró Político y el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández.

 

