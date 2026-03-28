Cuba Recicla: campaña de bien público impulsa cultura del reciclaje en la población

El Grupo Empresarial de Reciclaje (GER), perteneciente al Ministerio de Industrias (Mindus), desarrolla en todo el país la Campaña de Bien Público 2026 Cuba Recicla, una iniciativa comunicativa y operativa que busca generalizar buenas prácticas en la población sobre la importancia del reciclaje para el desarrollo sostenible, la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

Lanzada oficialmente el pasado 18 de marzo, en coincidencia con el Día Mundial del Reciclaje, la campaña se extenderá durante 12 meses e incluye un sistema de evaluación trimestral para medir sus resultados y ajustar las acciones según los indicadores establecidos.

La iniciativa responde a limitantes identificadas en la gestión de residuos, como la falta de logística en la clasificación y la escasa cultura ciudadana en la materia, que provocan que elementos reutilizables se mezclen con desechos comunes, con afectaciones a la economía, la salud pública y el entorno ambiental.

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