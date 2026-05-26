Cuba reafirma apoyo irrevocable a Raúl y a la Revolución

El pueblo de Santa Clara, en representación de la provincia y del país, reiteró este martes el apoyo irrevocable a la Revolución y a sus máximos líderes, ante las más recientes maniobras del Gobierno estadounidense contra el archipiélago.

La cita, que tuvo lugar en el centro de la ciudad, fue encabezada por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio.

De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, la movilización popular constituye una respuesta contundente a las acciones hostiles de Washington y un respaldo al legado del líder revolucionario, aseguró Vladimir Hernández Meneses, uno de los asistentes al acto, quien sostuvo que: «Raúl es Raúl y el pueblo está con él».

Asimismo, una representación de los ciudadanos de Guantánamo marchó esta jornada hasta la Plaza de la Revolución Mariana Grajales, para rechazar las recientes acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana.

Foto: Ramón Barreras.

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