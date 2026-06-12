Actualizan planes para la defensa

Tomada de Estudios Revolución. 

En el contexto de la jornada por el Día Nacional de la Defensa, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la zona de defensa Santa Fe, en el municipio de Playa, en la capital de Cuba, donde conoció sobre la actualización de los planes ante una eventual agresión enemiga.

Le acompañaron el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y el secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra, todos integrantes del Buró Político.

Presentes también el primer secretario del Comité Provincial del Partido de La Habana, Liván Izquierdo, jefes militares y funcionarios de la organización política y el gobierno de la capital y el municipio.

Foto Estudios Revolución.

Tomada de Perlavisión.

Rechaza Cuba-Petróleo sanciones del Gobierno de Estados Unidos

  • Sin comentarios
CUPET denuncia estas acciones como injustas y arbitrarias, pues no solo restringen el acceso a recursos financieros y tecnológicos indispensables para el funcionamiento de la industria, sino que también buscan agravar la crisis energética y limitar el desarrollo económico de Cuba.
Redacción Caribe
Leer más
Tomada de La Joven Cuba.

La Enmienda Platt, un grillete en la naciente República de Cuba

  • Sin comentarios
La Enmienda Platt, propuesta por el senador republicano Oliver Platt, fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 2 de marzo de 1902 y sancionada como ley al día siguiente por el Presidente William McKinley, como un sustituto en la práctica a los fracasados intentos de anexar Cuba al naciente imperio.
Redacción Caribe
Leer más
Tomada de Cubadebate.

Consolidan alianzas para asegurar producción de medicamentos

  • Sin comentarios
Ante el actual contexto, BioCubaFarma consolida sus alianzas en el exterior para favorecer las principales producciones de medicamentos indispensables en el sistema de salud.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
13:00 NTV DEL MEDIODÍA
14:00 SERIE ¨OPERACIÓN ANÁDYR O CASI EL FIN DEL MUNDO¨
14:30 SERIE DOCUMENTAL ¨LOS PASOS DE LA GUERRA¨
● EN VIVO
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL.
16:00 DOCUMENTAL "UNA FOTO RECORRE EL MUNDO"

Más vistos
Tomada de Cubadebate.

Sismo perceptible desde Matanzas hasta Pinar del Río

Tomada de Al Mayadeen.

Inauguran en Caracas mausoleo en memoria de los cubanos caídos en cumplimiento del deber

A propósito del medioambiente, las abejas de mi vida

Terminal de Contenedores de Mariel publica pruebas en video y desmiente rumores de emergencia