Actualizan planes para la defensa

En el contexto de la jornada por el Día Nacional de la Defensa, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la zona de defensa Santa Fe, en el municipio de Playa, en la capital de Cuba, donde conoció sobre la actualización de los planes ante una eventual agresión enemiga.

Le acompañaron el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y el secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra, todos integrantes del Buró Político.

Presentes también el primer secretario del Comité Provincial del Partido de La Habana, Liván Izquierdo, jefes militares y funcionarios de la organización política y el gobierno de la capital y el municipio.

Foto Estudios Revolución.