Cuba ratifica su histórica solidaridad con Palestina en el Día de la Tierra

Las máximas autoridades cubanas reafirmaron hoy, en el Día de la Tierra Palestina, la solidaridad de nuestro país con la hermana nación.

En la red digital X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció el despojo sufrido por el pueblo palestino de forma ilegal, violenta y sostenida por parte de Israel.

Otros altos cargos de la mayor de las Antillas se sumaron a la condena al genocidio sionista apoyado por Estados Unidos. Asimismo, resaltaron que la agresión contra Gaza ya ha provocado la muerte de más de 72 000 palestinos.

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Foto de portada : Periódico Granma