Cuba participa en Encuentro Virtual Internacional por la Paz

Una representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encabezada por su vicepresidenta, Ana María Mari Machado, participó este jueves en el Encuentro Virtual Internacional por la Paz, celebrado por video-conferencia desde Caracas. La cita se desarrolló en el contexto del XII aniversario de la proclama de «América Latina y el Caribe como zona de paz», suscrita en La Habana en 2014, durante la segunda Cumbre de la CELAC.

En su intervención, Mari Machado reiteró la «invariable e inquebrantable» solidaridad con la República Bolivariana de #Venezuela. La diputada cubana también condenó la imposición de bloqueos, así como las medidas coercitivas unilaterales, la amenaza y el uso de la fuerza por parte de #EstadosUnidos.

El encuentro contó con la presencia de dirigentes de la patria de Bolívar y Chávez, entre ellos, el canciller Yván Gil.

Detalles