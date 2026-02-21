Cuba fortalece su preparación para la defensa

El municipio espirituano de Taguasco, acogió las maniobras principales del Día Nacional de la Defensa en esa provincia, las que implicaron la activación de estructuras de mando y el desarrollo de ejercicios tácticos con armamento y explosivos.

Tomado de Prensa Latina

Labor de médicos cubanos en comunidad intrincada de Venezuela

En la intrincada comunidad «Fe y Alegría», enclavada en la parroquia El Paraíso, en el Distrito Capital de Venezuela, dos profesionales de la Brigada Médica Cubana entregan cada día mucho más que consultas: entregan esperanza.
Redacción Caribe
Tomado de la cuenta en X de Manuel Marrero Cruz

Instituciones sanitarias y educativas se benefician con sistemas fotovoltaicos

Como parte del programa de gobierno, Cuba continúa las labores en pos de alcanzar la soberanía energética
Redacción Caribe
Tomado de Radio Angulo

Acciones de preparación combativa en Holguín, Matanzas y Villa Clara

Las provincias de Holguín, Matanzas y Villa Clara participaron en la convocatoria del Día Nacional de la Defensa.
Redacción Caribe
