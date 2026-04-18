Preside Díaz-Canel inauguración de la sede del Coloquio Internacional Patria

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este viernes a la inauguración de la sede permanente del Coloquio Internacional Patria en La Habana.

Lo acompañaron, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ambos miembros del Buró Político; y Yuniasky Crespo Baquero, integrante del Comité Central y jefa de su Departamento Ideológico.

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