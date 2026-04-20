Cuba e India exploran alianzas para impulsar producción de arroz

Representantes de la Cámara de Comercio de la República de Cuba (CCRC) y la Asociación de Exportadores de Arroz de Chhattisgarh (TREACG) de India sostuvieron una videoconferencia para impulsar la colaboración en la producción de alimentos, especialmente arroz.

Por la parte india participaron el Dr. Mukesh Jain, presidente de TREACG, y Rajiv Bajaj, director ejecutivo, mientras que Cuba estuvo representada por funcionarios de la CCRC y directivos de las empresas Alimport y Emproal S.R.L, refiere ACN.

El encuentro se centró en ampliar la cooperación en la producción de arroz, un sector clave para Cuba, dado que India es el segundo productor mundial de este cereal y líder en arroz no basmati.

Además, se destacó la reciente firma de un acuerdo de cooperación entre Antonio Carricarte Corona, presidente de la CCRC, y la Dra. Rashmi Saluja, presidenta del Consejo Global de Comercio y Tecnología de la India (GTTCI).

El convenio, firmado virtualmente en presencia del embajador cubano en India, Juan Carlos Marsán Aguilera, impulsará la colaboración en biotecnología, farmacéutica, salud, agroindustria azucarera y tecnologías de la información.

Tomada de Resumen Latinoamericano. 

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