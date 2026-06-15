Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo para detener la guerra

Estados Unidos e Irán anunciaron hoy la consecución de un acuerdo para el cese inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el escenario libanés, y la apertura de una nueva etapa de negociaciones encaminada a alcanzar un arreglo definitivo.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que concluyó la redacción del memorando de entendimiento relativo a las negociaciones con Washington y aseguró que el acuerdo prevé el fin de las operaciones militares, incluido el frente libanés, así como el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra el país persa.

Foto tomada de Prensa Latina.